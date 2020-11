Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Außer Rand und Band

SömmerdaSömmerda (ots)

Nicht zimperlich gingen gestern Mittag zwei Teenager in Sömmerda miteinander um. Die beiden Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren gerieten aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich der Bahnhofstraße in Streit und schlugen aufeinander ein. Die Schläge waren derart heftig, dass einer der Jugendlichen vermutlich eine Nasenbeinfraktur erlitt. Dem anderen wurde ein Stück Zahn ausgeschlagen. Einig waren sie sich erst dann wieder, als die Polizei zum Tatort gerufen wurde. Die Streithähne versuchten sich davon zu stehlen, was ihnen aber misslang. Für die Teenager musste der Rettungswagen angefordert werden. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt. (JS)

