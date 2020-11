Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Waffe und Drogen im Auto

ErfurtErfurt (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle entdeckten Polizeibeamte gestern am Abend in einem Auto neben einer Schreckschusswaffe auch einen Beutel mit Rauschgift. Gegen 17:30 Uhr wurde der 20-Jährige in der Andreasvorstadt angehalten. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten die Schreckschusswaffe wahr, welche in der Fahrertür steckte. Außerdem roch es auffällig nach Marihuana. Unter dem Fahrersitz fanden die Beamten schließlich über 300 Gramm des Rauschgifts. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht in Gewahrsam. Im Laufe des Tages wird er dem Haftrichter vorgeführt. (JS)

