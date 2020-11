Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto demoliert

ErfurtErfurt (ots)

Heute Morgen klingelten Polizeibeamte in Erfurt den Halter eines Autos aus dem Bett. Als der 36-Jährige zu seinem Fahrzeug am Julius-Leber-Ring kam, war der Schrecken groß. Unbekannte hatten das geparkte Auto des Mannes demoliert und dabei einen Schaden von fast 10.000 Euro verursacht. Die Vandalen hatten die Windschutzscheibe zerstört, Motorhaube und Türen eingedellt, die Scheinwerfer zerschlagen, Lack zerkratzt sowie Spiegel und Scheibenwischer abgerissen. Wer seiner Zerstörungswut freien Lauf ließ, ist bisher unbekannt. Zeugen die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte an den ID Nord: 78400. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell