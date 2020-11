Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt die Frau?

ErfurtErfurt (ots)

Am 11.09.2019 stahl die abgebildete Frau in einem Drogeriemarkt in der Erfurter Innenstadt Lebensmittel im Wert von fast 150 Euro. Wer kennt die Frau? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-1156) unter Angabe der Vorgangsnummer 0229838/2019. (JN)

