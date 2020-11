Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Schwerverletzte und 125.000 Euro Sachschaden

ErfurtErfurt (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute Morgen, gegen 07:45 Uhr, in Marbach. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 33-jähriger Taxifahrer in der Bodenfeldallee auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Traktor zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Taxi gegen einen Lichtmasten geschleudert. Der 20-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Der 33-jährige Taxifahrer und seine 78-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt wurde ein Sachschaden von etwa 125.000 Euro verursacht. Neben der Polizei und Rettungskräften, kamen auch die Feuerwehr sowie das Tiefbau- und Verkehrsamt vor Ort zum Einsatz. (JN)

