Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiedersehen macht Freude

ErfurtErfurt (ots)

Erst am 16.11.2020 war in Erfurt ein Suzuki Samurai im Wert von 7.000 Euro gestohlen worden. Der Besitzer des Autos startete daraufhin über die sozialen Medien einen Zeugenaufruf und hatte damit Erfolg. Ein Zeuge gab den entscheidenden Hinweis. Der Wagen wurde gestern in einem Garagenkomplex in der Stollbergstraße wieder aufgefunden. Eine Streifenbesatzung der Polizei wurde heute in den frühen Morgenstunden auf einen geparkten VW Transporter mit Aufbruchspuren aufmerksam. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der Wagen im Wert von 10.000 Euro Anfang November in Erfurt gestohlen wurde. Der Transporter wurde zur weiteren spurentechnischen Untersuchung sichergestellt. (JN)

