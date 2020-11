Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Fahrräder gestohlen

ErfurtErfurt (ots)

Am Dienstag zeigten gleich zwei Erfurter den Diebstahl ihrer hochwertigen Fahrräder an. In der Farbengasse waren Diebe in einen Keller eingebrochen und hatten ein Mountainbike der Marke Specialized gestohlen. Auch in der Lowetscher Straße hatten Langfinger in einem Keller zugeschlagen. Hier ließen sie ein graues E-Bike der Marke Cube, Typ Reaction Hybrid Race 625 mitgehen. Der Wert der gestohlenen Fahrräder beläuft sich auf 6.500 Euro. (JN)

