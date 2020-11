Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufgefahren

ErfurtErfurt (ots)

Am Dienstagabend musste ein 19-jähriger Transporter-Fahrer in der Weimarischen Straße aufgrund eines Fahrzeugdefekts auf der Fahrbahn halten. Ein 39-jähriger Golf-Fahrer merkte dies zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem Auto entstand Totalschaden. Der Mann erreichte bei einem Alkoholtest einen Wert von über 0,5 Promille. Bei dem 39-Jährigen wurde eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein sichergestellt. Zudem erhielt er eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (JN)

