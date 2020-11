Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unzureichende Beleuchtung führt zu Unfall

ErfurtErfurt (ots)

Einem 61-jährigen Mann muss gestern Abend nicht bewusst gewesen sein, welche Gefahr er verursachte. In der Dunkelheit hielt er mit seiner Sattelzugmaschine auf der Bundesstraße 176 bei Andisleben an. Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem unzureichend beleuchteten Lkw nur vermeiden, indem er auswich und von der Fahrbahn abkam. Eine 26-jährige VW-Fahrerin hatte weniger Glück. Sie bemerkte den Lkw zu spät und fuhr auf ihn auf. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Leicht verletzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf fast 11.000 Euro geschätzt. Gegen den Lkw-Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (JN)

