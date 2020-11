Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Katze verrät Einbrecher

ErfurtErfurt (ots)

Einen riesigen Schrecken bekam heute Nacht ein junges Paar in Erfurt. Ein Mann war gegen 3.20 Uhr in die Wohnung in der Andreasvorstadt eingebrochen. Bemerkt hatten das die Mieter zunächst nicht. Erst als dann die Katze begann zu murren, wurde der Mann wach und sah, wie ein Einbrecher mit seinem Handy den Flur ausleuchtete. Als der Dieb realisierte, dass er aufgeflogen war, flüchtete er unerkannt. Wie der Unbekannte in die Wohnung gelangte ist noch nicht klar. (JS)

