Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf

ErfurtErfurt (ots)

In der Nacht vom 03.11. zum 04.11.20 wurden vor einem Restaurant in der Brühler Straße in Erfurt vier silberfarbene Terrassenheizstrahler der Marke EUROM, samt Gasflaschen sowie drei granitfarbene Tische in der Größe 120 x 80 cm entwendet. Die Gegenstände waren mittels Drahtseil gegen Diebstahl gesichert. Der Wert der Beute beträgt insgesamt ca. 1000,-EUR. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Inspektionsdienst Süd entgegen: 0361/ 7443 1156. (folgende Nummer bitte angeben: 0259357). (JS)

