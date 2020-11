LPI-EF: Werkzeuge gestohlen

Landespolizeiinspektion Erfurt

Als heute Nacht, gegen 01:15 Uhr, im Bereich der Magdeburger Allee ein 35-Jähriger mit einer Schubkarre unterwegs war, kam dies Polizeibeamten seltsam vor. Sie entschlossen sich den Mann einer Kontrolle zu unterziehen. Der einschlägig polizeibekannte Mann gab an, die Sachen von einer Baustelle in unmittelbarer Nähe "ausgeborgt" zu haben. Er hatte neben der Schubkarre auch Akkuschrauber, Bohrmaschinen, Trennschleifer und anderes Werkzeug mitgehen lassen. Die Sachen wurden ihm abgenommen, eine Anzeige wurde gefertigt. Gestern Morgen stellte ein Handwerker am Europaplatz fest, dass übers Wochenende Werkzeuge aus seinem Auto verschwunden waren. Diebe hatten eine Scheibe eigeschlagen und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Sie stahlen diverse Akkuschrauber, Bohrmaschinen und Handflexgeräte im Wert von ca. 6000 EUR. (JS)

