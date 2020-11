Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Neu eingerichtet

ErfurtErfurt (ots)

Diebe machten sich in der letzten Woche in einem Keller in der Tungerstraße zu schaffen. Die ungebetenen Gäste müssen viel Zeit, Kraft und Platz gehabt haben, denn sie ließen auch Möbel mitgehen. So verschwanden neben einem Esstisch samt Stühlen auch ein Brotbackautomat und diverse Schlösser. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (JS)

