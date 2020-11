Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Feuerwehr und Polizei im Einsatz

ErfurtErfurt (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es in der Nacht von Samstag zu Sonntag auf dem Petersberg. Unbekannte hatten vermutlich einen Böller oder eine Rakete in einen Lagerraum geworfen. Eine Holzpalette und ein Plastikbehälter gerieten in Brand, so dass die Feuerwehr anrücken musste. Diese musste die Tür aufbrechen, um den Brand zu löschen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. (JS)

