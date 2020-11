Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lkw geknackt

ErfurtErfurt (ots)

Einen Lkw brachen Unbekannte in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Nordstraße auf. Unbekannte machten sich dann an der Verkleidung zu schaffen. Sie demontierten Teile und gelangten so an den Bildschirm für die Rückfahrkamera sowie persönliche Dokumente. Die Beute hat einen Wert von ca. 200 Euro. Wie hoch der entstandene Schaden ist kann noch nicht gesagt werden. (JS)

