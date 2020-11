Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kein Geld

SömmerdaSömmerda (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden stellten Polizeibeamte in Sömmerda einen 26-Jährigen fest. Zwei Haftbefehle lagen gegen den Mann vor. Da er die Gesamtsumme von knapp 1.000 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und verbringt dort die nächsten Wochen. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell