Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baggeraufsatz verschwunden

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

In Leubingen stahlen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag zu Freitag einen Presslufthammeraufsatz für einen Bagger. Die Diebe zerschnitten den Zaun zu einem Firmengelände, um an die Beute zu gelangen. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 4.500 Euro. (JS)

