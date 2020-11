Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dunkle Jahreszeit lockt Einbrecher

ErfurtErfurt (ots)

Ein angekipptes Fenster wurde einem jungen Pärchen am Wochenende in der Andreasvorstadt von Erfurt zum Verhängnis. Während die beiden in Nacht ihrer Wohnung schliefen, öffnete ein Einbrecher im Schutz der Dunkelheit schadlos das Fenster und betrat die Wohnung. Der Dieb lies eine Spielkonsole und einen Laptop im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen. Erst am Sonntagmorgen stellte das Pärchen den Einbruch fest. Der Täter war bereits auf und davon. (JN)

