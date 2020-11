Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahren unter Alkoholeinfluss

SömmerdaSömmerda (ots)

Am 14.11.2020 gegen 20:45 Uhr wurde ein 39 jähriger Fahrradfahrer in Sömmerda auf Höhe der Fussgängerampel in der Kölledaer Straße festgestellt und angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Nach der Blutentnahme wurde ihm die Weiterfahrt auf dem Fahrrad untersagt. (wo)

