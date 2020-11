Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vollbremsung

SömmerdaSömmerda (ots)

Heute Morgen musste ein Linienbus in Sömmerda in der Bahnhofstraße eine Gefahrenbremsung machen, weil vor ihm ein Pkw nach links auf ein Grundstück einbog. Aufgrund der Gefahrenbremsung stürzten zwei Fahrgäste in dem Bus und wurden leicht verletzt. Zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Pkw kam es glücklicherweise nicht. (JS)

