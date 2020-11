Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fisch im Netz

ErfurtErfurt (ots)

Im Bereich des Leipziger Platzes unterzogen gestern Abend Polizeibeamte einen 38-jährigen Autofahrer einer Verkehrskontrolle. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem schlug ein Drogenschnelltest positiv an. Eine weitere Recherche ergab, dass gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde noch in der Nacht in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (JS)

