Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder für knapp 10.000 Euro verschwunden

ErfurtErfurt (ots)

Der Diebstahl von drei Fahrrädern wurde gestern bei der Erfurter Polizei angezeigt. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Michaelisstraße verschafft. Aus dem Hausflur stahlen die Unbekannten zwei hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von über 6.000 Euro. Beide Räder waren angeschlossen. Aus einem Keller in Stotternheim stahlen Diebe ebenfalls ein Fahrrad. Sie knackten das Schloss und gelangten so an den Drahtesel im Wert von über 3.300 Euro. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell