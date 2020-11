Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Buntmetalldieb gestellt

ErfurtErfurt (ots)

Heute früh wurde in Gispersleben ein Buntmetalldieb gestellt. Der 35-Jährige machte sich gegen 03.15 Uhr auf einem Firmengelände an einem Müllcontainer zu schaffen, um Buntmetallkabel zu stehlen. Ein Zeuge hatte das Treiben beobachtet und die Polizei informiert. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der flüchtende Täter gestellt und vorläufig festgenommen werden. Dabei versuchte er eine Kleinstmenge Drogen verschwinden zu lassen. Da der Mann immer aggressiver wurde, mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Bereits gestern wurde auf dem Gelände Buntmetall gestohlen. Ob der 35-Jährige auch dafür in Frage kommt, werden die Ermittlungen zeigen. (JS)

