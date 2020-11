Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Mülltonne auf und davon

ErfurtErfurt (ots)

Ein Dieb schlug in der Nacht zu Dienstag auf dem Gelände eines Wertstoffhofs in Gispersleben zu. Um auf das Firmengelände zu gelangen, beschädigte er zunächst einen Zaun. Anschließend öffnete er mehrere Container gewaltsam, um an Kupfer zu gelangen. Etwa 200 kg des Halbedelmetalls verstaute der Dieb in einer Mülltonne, die er zum Abtransport der Beute im Wert von über 1.000 Euro nutzte. Der Dieb hinterließ vor Ort mehrere hundert Euro Sachschaden. (JN)

