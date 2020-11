Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Außer Kontrolle

ErfurtErfurt (ots)

Ein 33-jähriger Audi-Fahrer verlor gestern Abend die Kontrolle über sein Auto. Er war auf der Straße Hinter den Wänden in Linderbach unterwegs, als er kurz nach einer Tankstelleneinfahrt nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte er mit einem Lichtmasten, einer Hecke sowie einem Metallschild. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes kam das Auto schließlich zum Stehen. Der Mann pustete fast 0,7 Promille. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Audi entstand Totalschaden. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (JN)

