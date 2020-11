Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen sichergestellt

SömmerdaSömmerda (ots)

Die Polizei wurde am Dienstagabend in einen Supermarkt nach Sömmerda gerufen. Mitarbeiter hatten zwei vermeintliche Ladendiebe gestellt. Vor Ort durchsuchten die Beamten die beiden Langfinger im Alter von 15 und 16 Jahren. Der Diebstahl bestätigte sich zwar nicht, dafür fanden die Polizisten bei einem der Beiden Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt und Anzeige gegen den 15-Jährigen erstattet. Die beiden Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. (JN)

