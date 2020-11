Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wieder Diesel gestohlen

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

In Kölleda machte sich am Wochenende ein Unbekannter auf dem Gelände eines Agrar Betriebes zu schaffen und zapfte Diesel ab. Aus einem Traktor zapfte er den Kraftstoff ab und stellte ihn in Flaschen abgefüllt zum Abtransport bereit. Von Mitarbeitern wurde der Dieb gestört, so dass er unerkannt flüchten konnte. Zurück ließ er seine Beute sowie persönliche Gegenstände. Die Ermittlungen dauern noch an. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell