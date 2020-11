Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt diesen Mann

ErfurtErfurt (ots)

Der abgebildete Mann hob am 24.07.2020 bei zwei Erfurter Banken unberechtigterweise Geld ab. Die EC Karte stammt von einem Mann, der seine Börse am selben Tag in der Neuwerkstraße verloren hatte. Der Unbekannte ergaunerte über 1000 EUR und die Erfurter Kripo sucht nach Zeugen, die Angaben zur Identität des Betrügers machen können. Hinweise nimmt die Kripo Erfurt unter der Rufnummer: 0361/574324316 entgegen.

