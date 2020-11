Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf

ErfurtErfurt (ots)

Bereits am 27.07.2020 ereignete sich gegen 16:50 Uhr zwischen Bischleben und Stedten ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde. Das Fahrzeug - Daimler Benz AMG S63 Cabrio - kam aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, stürzte in der Folge einen Abhang hinunter und kam im Gleisbett zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der 54-jährige Fahrer schwerst verletzt, es entstand ein Sachschaden von ca. 200000 Euro. Nach Aussage von Zeugen, hielt unmittelbar nach dem Unfall ein dunkler Pkw VW Polo 9N (mit zwei männlichen Personen besetzt) an der Unfallstelle. Der Fahrer des Fahrzeuges erkundigte sich nach dem Befinden des Cabriofahrers. Im Anschluss fuhr das Fahrzeug wieder in entgegengesetzte Richtung weg. Die Erfurter Polizei bittet die Insassen des VW Polo sich bei der Polizei zu melden. Möglicherweise können Zeugenaussagen helfen, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Hinweise nimmt der ID unter Angabe folgender Nummer entgegen: 0177793. Telefon: 0361/ 7840-174.

