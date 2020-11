Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schutzengel herausgefordert

SömmerdaSömmerda (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der L1051 kam es Freitagvormittag. In der Leubinger Straße war ein 45-jähriger LKW-Fahrer der Meinung, dass er den Bahnübergang noch passieren kann, obwohl sich die Schranke bereits senkte. Beim Überqueren blieb das Führerhaus an der Bahnschranke hängen, so dass diese abbrach. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 EUR. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (JS)

