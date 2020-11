Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

SömmerdaSömmerda (ots)

In Sömmerda kontrollierten Polizeibeamte gestern Abend einen 30-Jährigen. Der Mann war mit einem Fahrrad unterwegs, welches in Fahndung stand. Im August wurde das Mountainbike der Marke Cube in Erfurt als gestohlenen gemeldet. Die Beamten stellten den Drahtesel sicher. (JS)

