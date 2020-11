Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigaretten gestohlen

ErfurtErfurt (ots)

In einen Einkaufsmarkt in Mittelhausen brachen am Wochenende Diebe ein. Die Unbekannten verschafften sich Sonntag kurz nach Mitternacht Zutritt zu dem Markt und bedienten sich an einem Kiosk. Es wurden mehrere Schränke und Vitrinen aufgehebelt und Zigaretten gestohlen. Wie hoch der Wert der Beute ist, kann noch nicht gesagt werden. Nach der Alarmauslösung in dem Markt liefen umfangreiche polizeiliche Maßnahmen an. Neben der Unterstützung aus anderen Dienststellen, waren auch ein Polizeihubschrauber und Fährtensuchhunde eingebunden. Die Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Die Ermittlungen zu dem Einbruch dauern noch an. (JS)

