Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gestellt

ErfurtErfurt (ots)

Ein Einbrecher wurde in der Nacht von Freitag zu Samstag dabei beobachtet, wie er in der Mainzer Straße über einen Balkon klettern wollte. Der 33-Jährige wurde von Zeugen angesprochen und flüchtete daraufhin. Die sofort informierte Polizei stellte den Mann im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung in unmittelbarer Nähe fest. Bei der Durchsuchung des 33-Jährigen wurden Drogen aufgefunden und sichergestellt. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell