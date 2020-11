Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken erwischt

ErfurtErfurt (ots)

Bei Kontrollen im Stadtgebiet von Erfurt gingen den Polizisten am Wochenende mehrere Trunkenbolde ins Netz. Ein Autofahrer wurde Freitagabend mit 1,44 Promille erwischt. Einige Stunden später wurde ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Der 41-Jährige war mit über 1,1 Promille erheblich alkoholisiert. Gestern früh wurden zwei betrunkene Radfahrer ertappt. Mit 1,7 bzw. 1,9 Promille waren die beiden Männer auf ihren Drahteseln unterwegs. Eine betrunkene Radfahrerin stürzte in der Nacht von Samstag zu Sonntag. Die 17-Jährige war aus Richtung Salomonsborn in Richtung Marbach unterwegs, als sie stürzte. Sie war von der Fahrbahn auf den geschotterten Randstreifen gelangt und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich am Kopf und im Gesicht und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte die junge Frau einen Wert von über 1 Promille. (JS)

