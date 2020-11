Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ehrlich währt am längsten

ErfurtErfurt (ots)

Am Morgen des 08.11.2020 wurde die Polizei von einem Passanten informiert, welcher einen beschädigten Pkw in der Krämpfervorstadt festgestellt hatte. Der Spaziergänger bemerkte an dem Renault eine eingeschlagene Seitenscheibe. Die Beamten kontaktierten die sichtlich begeisterte Fahrzeughalterin des zwei Monate alten Kleinwagens, um die Strafanzeige gegen Unbekannt aufzunehmen. Zudem wurden am Fahrzeug Spuren gesichert. Offensichtlich wurde die Seitenscheibe mit einer Bierflasche zum Bersten gebracht, spurentechnisch verwertbare Teile des Corpus Delicti waren noch vorhanden.

Gegen 13:15 Uhr meldete sich ein hörbar verkaterter und reumütiger Erfurter beim ID Süd und erkundigte sich zum Sachverhalt. Hierbei gab er an, dass er durch alkoholbedingten Übermut den Schaden am Fahrzeug verursachte. Die persönliche Kontaktaufnahme mit dem geständigen 28Jährigen erbrachte noch eine leichte Alkoholisierung. Er bat außerdem darum, dass seine Kontaktdaten zwecks Entschuldigung und Schadensbegleichung an die Geschädigte übergeben werden.

Da der Täter bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist, hofft er nun auf die Milde des Staatsanwalts, welcher über den weiteren Fortgang des Strafverfahrens zu entscheiden hat. (MF)

