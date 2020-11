Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf

ErfurtErfurt (ots)

Der Inspektionsdienst Erfurt Nord sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitagmorgen an der Straßenbahnhaltestelle Ilversgehofener Platz in Erfurt ereignet hat. Ein unbekannter männlicher Täter soll sich im Zeitraum zwischen 07:00 und 07:16 Uhr mit einem Messer auf bedrohliche Art und Weise zwei Kindern genähert haben. Durch die Kinder wurde insbesondere eine weibliche Helferin benannt, welche den Täter ansprach und damit dessen Handlungen unterband. Die Kinder blieben unverletzt. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten sich an den

LPI Erfurt - Inspektionsdienst Nord/ August-Schleicher-Straße 1/ 99089 Erfurt/ Tel.: 0361 7840 - 0

zu wenden. (TH)

