Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Graffitisprüher auf frischer Tat ertappt

SömmerdaSömmerda (ots)

Beamte der Polizei Sömmerda wurden am Freitagabend bei ihrer Streifentätigkeit auf ein Lagerfeuer in einem Sömmerdaer Park aufmerksam. Am Feuer befanden sich vier feiernde Personen. Auf dem nahen Gehweg konnten gelbe Farbschmierereien festgestellt werden. Der Verursacher der Schmiererei verriet sich bei der anschließenden Kontrolle durch den Besitz einer Spraydose mit gelber Lackfarbe. Da die Lackfarbe auf dem Gehweg nicht ohne weiteres zu entfernen war, wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. (FR)

