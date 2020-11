Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Übermütiger Sportwagenfahrer

ErfurtErfurt (ots)

Am 07.11.2020 gegen 20 Uhr missachtete ein 23-jähriger Erfurter mit seinem hochpreisigen Mietwagen das Stoppschild an der Kreuzung Jenaer Straße, Ecke Häßlerstraße. Im gleichen Moment befuhr ein bevorrechtigter Linienbus die Jenaer Straße in Richtung Geraer Straße. Der Fahrer des über 600 PS starken BMW überschätze offenbar das Leistungsvermögen seines Fahrzeugs. In der Folge schnitt er dem Bus die Vorfahrt, woraufhin dieser eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Dadurch kam eine 17-jährige Insassin zu Fall und wurde leicht verletzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort, konnte jedoch durch die Polizei kurz darauf im Erfurter Stadtgebiet gestellt werden. Der 23-jährige ist wegen Verkehrsdelikten bereits bekannt und es wird folglich geprüft, ob der junge Fahrer seine Fahrerlaubnis weiterhin besitzen darf. (JJ)

