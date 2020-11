Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hauseinbruch scheitert

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Am heller lichten Tag versuchten Diebe gestern in Kindelbrück in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Der 45-jährige Hausbesitzer war am Nachmittag gerade einmal zwei Stunden unterwegs. Als er nach Hause kam, stellte er Hebelspuren an der Eingangstür fest. In das Haus waren die Einbrecher glücklicherweise nicht gelangt, weil die Tür standgehalten hatte. Der Sachschaden fiel allerdings mit 1.000 Euro nicht unerheblich aus. (JN)

