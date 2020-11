Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallverursacher flüchtet

ErfurtErfurt (ots)

Ein Zeuge beobachtete gestern Mittag in der Clausewitzstraße einen Skoda-Fahrer. Dieser hatte am Fahrbahnrand beim Vorbeifahren einen parkenden Seat beschädigt. Statt den Vorfall zu melden, fuhr der unbekannte Mann einfach davon. Der Zeuge notierte das Kennzeichen des flüchtigen Autos und informierte die Polizei. Der 73-jährige Unfallverursacher wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann fast 0,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt und Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht erstattet. (JN)

