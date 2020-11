Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reichlich Beute

ErfurtErfurt (ots)

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Milchinselstraße von Erfurt machten Diebe reichlich Beute. Gewaltsam waren die Täter zwischen dem 01.10.2020 und dem 05.11.2020 über eine Hoftür in das Haus gelangt und hatten anschließend eine Kellerbox aufgebrochen. Hier ließen die Täter alles mitgehen, was nicht niet- und nagelfest war. Die Langfinger stahlen ein Mountainbike, Werkzeug, einen Dachgepäckträger und sogar einen Kinderwagen. Der Wert der Beute wird auf über 4.000 Euro geschätzt. (JN)

