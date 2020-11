Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 12 Haftbefehle vollstreckt

ErfurtErfurt (ots)

Am gestrigen Tag vollstreckte die Erfurter Polizei insgesamt 12 Haftbefehle bei neun Personen. Sieben Männer und eine Frau im Alter von 27 bis 71 Jahren beglichen ihre Geldstrafen zwischen 10 und 900 Euro und entgingen so einer Haftstrafe. Ein 40-jähriger Mann hingegen konnte seine Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro nicht zahlen. Für ihn ging es gestern Mittag in eine Justizvollzugsanstalt. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell