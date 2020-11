Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche in Gartenlauben

ErfurtErfurt (ots)

In der dunklen Jahreszeit kommt es vermehrt vor, dass Gartenlauben von Einbrechern heimgesucht werden. Die Sommerhäuschen sind dann unbewohnt und für Diebe ein beliebtes Ziel. So mussten gestern drei Laubenpieper in Erfurt feststellen, dass in ihre Gärten eingebrochen wurde. Fenster und Türen wurden beschädigt, um in die Häuschen zu gelangen. Hier wurden die Diebe fündig. Hochwertige Werkzeuge im Wert von knapp 3.000 Euro ließen die Einbrecher mitgehen. Dass sie dabei von einer Wildkamera gefilmt wurden, haben sie nicht mitbekommen. (JS)

