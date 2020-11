LPI-EF: Wer kennt die beiden Männer?

Landespolizeiinspektion Erfurt

Am 09.07.2020 wurde einer Frau in einem Erfurter Supermarkt aus der am Kinderwagen befestigten Wickeltasche die Geldbörse gestohlen. Neben mehreren hundert Euro Bargeld gelangten die Diebe so an die EC-Karte der Frau. Am gleichen Tag hoben zwei unbekannte Männer mit der Geldkarte insgesamt sechs Mal Bargeld ab. Die Täter erbeuteten so über 1.200 Euro. Wer kennt die beiden unbekannten Männer? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/574324316) unter Angabe der Vorgangsnummer 157150 entgegen. (JN)

