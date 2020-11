Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 58-Jährige hinter Gittern

ErfurtErfurt (ots)

Gestern klickten für eine 58-jährige Frau in Kindelbrück die Handschellen. Sie wurde wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Betrug per Haftbefehl gesucht. In ihrer Wohnung wurde die Frau von der Polizei gestern Abend schließlich aufgegriffen und festgenommen. Da sie die Geldstrafe von über 6.000 Euro nicht begleichen konnte, ging es für sie in ein Gefängnis. Mehr als fünf Monate muss sie nun ihre Strafe absitzen. (JN)

