Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Messer bedroht

ErfurtErfurt (ots)

Zu einem Vorfall kam es gestern Vormittag in der ARGE in Erfurt. Ein 25-Jähriger begehrte Einlass. Einen bestätigten Termin konnte der Mann allerdings nicht vorweisen, so dass er vom Security Mitarbeiter abgewiesen wurde. Als dem 25-Jährigen der Zutritt verwehrt wurde, rastete er aus. Mit einem Messer bedrohte der den Angestellten und versuchte ihn zu verletzten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den aufgebrachten Mann überwältigen. Dieser leistete heftigen Widerstand und musste zu Boden gebracht werden. Bei dem Gerangel wurden er sowie drei Polizeibeamte leicht verletzt. Aufgrund seines psychischen Zustandes musste der Angreifer in ein Krankenhaus eingewiesen werden. (JS)

