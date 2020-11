Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken gestürzt

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Gestern Mittag stürzte in Werningshausen ein betrunkener Radfahrer und verletzte sich dabei leicht. Weil der Verdacht bestand, dass der 54-Jährige mit einem Pkw zusammengestoßen sei, wurden umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass in den Unfall kein Auto involviert war und der Betrunkene vermutlich aufgrund seines Alkoholkonsums gestürzt ist. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. (JS)

