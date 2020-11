Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In die Kasse gegriffen

ErfurtErfurt (ots)

Betrügern ging gestern eine Erfurterin auf den Leim. Die Mitarbeiterin eines Geschäftes in der Innenstadt wurde kurz vor Ladenschluss von einem Kunden vom Kassenbereich weg gelockt und in ein Gespräch verwickelt. Diese Möglichkeit nutzte vermutlich ein Komplize und machte sich an der Kasse zu schaffen. Unbemerkt stahl der Kompagnon mehrere hundert Euro Bargeld. Erst als das Duo aus dem Laden verschwunden war, bemerkte die Angestellte das Fehlen des Geldes. Dreimal war der Trickdieb an diesem Tag in dem Laden aufgetaucht. Offensichtlich hatte er die Gegebenheiten ausspioniert um dann zu zweit wieder zu kommen und die Kasse auszuräumen. (JS)

