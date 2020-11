Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwer verletzt

Lanskreis SömmerdaLanskreis Sömmerda (ots)

Auf der Landstraße zwischen Dielsdorf und Vippachedelhausen kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Frau fuhr mit ihrem Mini Cooper in Richtung Weimar, als ihr plötzlich schwarz vor Augen wurde. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto und kam von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte sie mit einem Leitpfosten und einem Baum. Am Mini Cooper entstand etwa 7.000 Euro Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die 31-jährige Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

