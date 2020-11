Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tresor gestohlen

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Am Wochenende trieben Diebe in einer Bäckerei im Landkreis Sömmerda ihr Unwesen. Mitarbeiter stellten am Montagmorgen eine aufgebrochene Tür an der Firma fest. Die Täter hatten mehrere Büros und Schränke durchsucht und schließlich einen Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld gestohlen. Dabei hinterließen sie einen Sachschaden von mehr als 5.000 Euro. Montagmittag wurde der Tresor aufgebrochen etwa 70 km entfernt vom eigentlichen Tatort von einem Spaziergänger aufgefunden. (JN)

